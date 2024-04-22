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Евдоким Севастьянов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

06.10.1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Севастьян Михайлов

Мать: Ирина Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.09.1797 ст.

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Татьяна Симонова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.05.1806 ст.

Сын: Тимофей Евдокимов

Мать ребёнка: Татьяна Симонова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.01.1828 ст.

Жена: Мария Антонова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Симонова

Смерть
06.10.1833 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки
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