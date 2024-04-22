Евдоким Севастьянов
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смерти06.10.1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Севастьян Михайлов
Мать: Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
04.09.1797 ст.
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Татьяна Симонова
Рождение ребёнка
03.05.1806 ст.
Сын: Тимофей Евдокимов
Мать ребёнка: Татьяна Симонова
Бракосочетание
27.01.1828 ст.
Жена: Мария Антонова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Симонова
Смерть
06.10.1833 ст.
От чахотки