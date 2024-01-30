Татьяна Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Симонова

Татьяна Симонова

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

12.10.1826 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: Симон Макеев

Мать: Прасковья Васильева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Севастьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
04.09.1797 ст.

Дочь: Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Севастьянов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.05.1806 ст.

Сын: Тимофей Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Севастьянов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
12.10.1826 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От простуды

Мы используем куки для улучшения работы сайта.