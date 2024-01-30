Татьяна Симонова
Место рождения
Дата рождения1771 ст.
Дата смерти12.10.1826 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: Симон Макеев
Мать: Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Севастьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.09.1797 ст.
Дочь: Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Севастьянов
Рождение ребёнка
03.05.1806 ст.
Сын: Тимофей Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Севастьянов
Смерть
12.10.1826 ст.
От простуды