Симон Макеев
Место рождения
Дата рождения1740 ст.
Дата смерти13.08.1801 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Отец: Макей Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильева
Взята в деревне Макеевой, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Ерофей Симонов
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Осип Симонов
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1771 ст.
Дочь: Татьяна Симонова
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Петр Симонов
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Смерть
13.08.1801 ст.
Причина смерти не указана