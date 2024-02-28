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Симон Макеев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1740 ст.

Дата смерти

13.08.1801 ст.

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.

Отец: Макей Никитин

Мать: не указана

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильева

Взята в деревне Макеевой, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Ерофей Симонов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Осип Симонов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1771 ст.

Дочь: Татьяна Симонова

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Петр Симонов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.08.1801 ст.
Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти не указана

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