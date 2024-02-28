Петр Симонов
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смерти1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец: Симон Макеев
Мать: Прасковья Васильева
Бракосочетание
11.05.1790 ст.
Жена: Агриппина Никитина
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Рождение ребёнка
01.01.1799 ст.
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Агриппина Никитина
Рождение ребёнка
26.03.1801 ст.
Сын: Гавриил Петров
Мать ребёнка: Агриппина Никитина
Рождение ребёнка
11.04.1804 ст.
Сын: Антип Петров
Мать ребёнка: Агриппина Никитина
Рождение ребёнка
28.04.1807 ст.
Сын: Яков Петров
Мать ребёнка: Агриппина Никитина
Рождение ребёнка
22.05.1819 ст.
Дочь: Федосья Петрова
Мать ребёнка: Агриппина Никитина
Смерть
1847 ст.