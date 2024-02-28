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Петр Симонов

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: Симон Макеев

Мать: Прасковья Васильева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.05.1790 ст.

Жена: Агриппина Никитина

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Взята в деревне Вельше, из крестьян помещицы Ульяны Васильевой дочери Александровой
Рождение ребёнка
01.01.1799 ст.

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Агриппина Никитина

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.03.1801 ст.

Сын: Гавриил Петров

Мать ребёнка: Агриппина Никитина

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.04.1804 ст.

Сын: Антип Петров

Мать ребёнка: Агриппина Никитина

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.04.1807 ст.

Сын: Яков Петров

Мать ребёнка: Агриппина Никитина

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1819 ст.

Дочь: Федосья Петрова

Мать ребёнка: Агриппина Никитина

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1847 ст.
Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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