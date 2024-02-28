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Прасковья Васильева

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

07.03.1799 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симон Макеев

Взята в деревне Макеевой, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Ерофей Симонов

Отец ребёнка: Симон Макеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Осип Симонов

Отец ребёнка: Симон Макеев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1771 ст.

Дочь: Татьяна Симонова

Отец ребёнка: Симон Макеев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Петр Симонов

Отец ребёнка: Симон Макеев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
07.03.1799 ст.
Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти не указана

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