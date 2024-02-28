Прасковья Васильева
Место рождения
Дата рождения1742 ст.
Дата смерти07.03.1799 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симон Макеев
Взята в деревне Макеевой, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Ерофей Симонов
Отец ребёнка: Симон Макеев
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Осип Симонов
Отец ребёнка: Симон Макеев
Рождение ребёнка
1771 ст.
Дочь: Татьяна Симонова
Отец ребёнка: Симон Макеев
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Петр Симонов
Отец ребёнка: Симон Макеев
Смерть
07.03.1799 ст.
Причина смерти не указана