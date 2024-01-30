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Филипп Севастьянов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

23.11.1802 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: Севастьян Михайлов

Мать: Ирина Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Яковлева

Взята в деревне Савинской, из крестьян помещицы Марии Ильиной дочери Несвицкой
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Лаврентий Филиппов

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Мария Филиппова

Мать ребёнка: Марфа Яковлева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
23.11.1802 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти не указана

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