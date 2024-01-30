Филипп Севастьянов
Место рождения
Дата рождения1768 ст.
Дата смерти23.11.1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Отец: Севастьян Михайлов
Мать: Ирина Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Яковлева
Взята в деревне Савинской, из крестьян помещицы Марии Ильиной дочери Несвицкой
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Лаврентий Филиппов
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Мария Филиппова
Мать ребёнка: Марфа Яковлева
Смерть
23.11.1802 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти не указана