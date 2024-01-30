Марфа Яковлева
Место рождения
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: Яков Васильев
Мать: Агафья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Севастьянов
Взята в деревне Савинской, из крестьян помещицы Марии Ильиной дочери Несвицкой
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Лаврентий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Севастьянов
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Мария Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Севастьянов
Смерть
Неизвестно