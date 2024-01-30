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Марфа Яковлева

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: Яков Васильев

Мать: Агафья Петрова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Севастьянов

Взята в деревне Савинской, из крестьян помещицы Марии Ильиной дочери Несвицкой
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Лаврентий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Севастьянов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Мария Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Севастьянов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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