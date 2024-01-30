Ирина Севастьянова
Место рождения
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Севастьян Михайлов
Мать: Ирина Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Яковлев
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Раскольница
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Раскольница
Рождение ребёнка
26.03.1802 ст.
Сын: Гавриил Степанов
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Раскольник
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Василий Степанов
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Раскольник
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Дементий Степанов
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Раскольник
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Матрена Степанова
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Раскольница
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Раскольница
Рождение ребёнка
07.06.1818 ст.
Сын: Елисей Степанов
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Смерть
Неизвестно