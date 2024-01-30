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Ирина Севастьянова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Севастьян Михайлов

Мать: Ирина Герасимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Яковлев

Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
26.03.1802 ст.

Сын: Гавриил Степанов

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Василий Степанов

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Дементий Степанов

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Матрена Степанова

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
07.06.1818 ст.

Сын: Елисей Степанов

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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