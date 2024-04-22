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Дементий Степанов

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Степан Яковлев

Мать: Ирина Севастьянова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
01.02.1837 ст.

Дочь: Анна Дементьева

Мать ребёнка: Варвара Филиппова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
30.11.1841 ст.

Сын: Потап Дементьев

Мать ребёнка: Варвара Филиппова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Филиппова

Смерть
Неизвестно
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