Дементий Степанов
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Степан Яковлев
Мать: Ирина Севастьянова
Раскольник
Рождение ребёнка
01.02.1837 ст.
Дочь: Анна Дементьева
Мать ребёнка: Варвара Филиппова
Раскольница
Рождение ребёнка
30.11.1841 ст.
Сын: Потап Дементьев
Мать ребёнка: Варвара Филиппова
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Филиппова
Смерть
Неизвестно