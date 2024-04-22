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Мария Степанова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

05.11.1819 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Степан Яковлев

Мать: Ирина Севастьянова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
29.05.1816 ст.

Муж: Давыд Федоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.11.1819 ст.
Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Не известно как (в расколе)
Рождение ребёнка
01.02.1824 ст.

Сын: Викул Давыдов

Отец ребёнка: Давыд Федоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
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