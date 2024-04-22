Мария Степанова
Место рождения
Дата рождения1801 ст.
Дата смерти05.11.1819 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: Степан Яковлев
Мать: Ирина Севастьянова
Раскольница
Бракосочетание
29.05.1816 ст.
Муж: Давыд Федоров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.11.1819 ст.
Не известно как (в расколе)
Рождение ребёнка
01.02.1824 ст.
Сын: Викул Давыдов
Отец ребёнка: Давыд Федоров
Раскольник