Елисей Степанов
Место рождения
Дата рождения07.06.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1818 ст.
Отец: Степан Яковлев
Мать: Ирина Севастьянова
Рождение ребёнка
20.02.1837 ст.
Дочь: Евдокия Елисеева
Мать ребёнка: Наталья Никитина
Раскольница
Рождение ребёнка
16.01.1842 ст.
Дочь: Татьяна Елисеева
Мать ребёнка: Наталья Никитина
Раскольница
Рождение ребёнка
10.02.1846 ст.
Дочь: Агафья Елисеева
Мать ребёнка: Наталья Никитина
Раскольница
Рождение ребёнка
26.03.1849 ст.
Дочь: Дарья Елисеева
Мать ребёнка: Наталья Никитина
Раскольница
Бракосочетание
18.07.1851 ст.
Жена: Наталья Никитина
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно