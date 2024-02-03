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Елисей Степанов

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.06.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1818 ст.

Отец: Степан Яковлев

Мать: Ирина Севастьянова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.02.1837 ст.

Дочь: Евдокия Елисеева

Мать ребёнка: Наталья Никитина

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
16.01.1842 ст.

Дочь: Татьяна Елисеева

Мать ребёнка: Наталья Никитина

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
10.02.1846 ст.

Дочь: Агафья Елисеева

Мать ребёнка: Наталья Никитина

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
26.03.1849 ст.

Дочь: Дарья Елисеева

Мать ребёнка: Наталья Никитина

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
18.07.1851 ст.

Жена: Наталья Никитина

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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