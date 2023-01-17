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Филиппов Кирилл Власович

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1883

Отец: Филиппов Власий

Мать: Филиппова Евдокия Никитишна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1908

Жена: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1913

Сын: Филиппов Федор Кириллович

Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1923

Сын: Филиппов Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1925

Дочь: Пырова Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1929

Сын: Филиппов Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1930

Сын: Филиппов Иван Кириллович

Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1932

Сын: Филиппов Виктор Кириллович

Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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