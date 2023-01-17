Филиппов Кирилл Власович
Место рождения
Дата рождения09.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1883
Отец: Филиппов Власий
Бракосочетание
20.01.1908
Рождение ребёнка
15.02.1913
Сын: Филиппов Федор Кириллович
Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
06.06.1923
Сын: Филиппов Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
09.06.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
04.05.1925
Дочь: Пырова Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
03.11.1929
Сын: Филиппов Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
06.09.1930
Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна
Рождение ребёнка
25.01.1932
Сын: Филиппов Виктор Кириллович
Мать ребёнка: Филиппова Евгения Филипповна
Смерть
Неизвестно