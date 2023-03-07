Филиппова (Лаврентьева) Евдокия Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова (Лаврентьева) Евдокия Никитишна

Филиппова (Лаврентьева) Евдокия Никитишна

avatar

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Лаврентьев Никита Федорович

Мать: Лаврентьева Феодосия Гавриловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.11.1875

Муж: Филиппов Власий

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Хапаева Наталья Власовна

Отец ребёнка: Филиппов Власий

Рождение ребёнка
09.06.1883

Сын: Филиппов Кирилл Власович

Отец ребёнка: Филиппов Власий

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мохирева Пелагея Власовна

Отец ребёнка: Филиппов Власий

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Балдова Пелагея Власовна

Отец ребёнка: Филиппов Власий

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close