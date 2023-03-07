Филиппова (Лаврентьева) Евдокия Никитишна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
05.11.1875
Муж: Филиппов Власий
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Хапаева Наталья Власовна
Отец ребёнка: Филиппов Власий
Рождение ребёнка
09.06.1883
Отец ребёнка: Филиппов Власий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мохирева Пелагея Власовна
Отец ребёнка: Филиппов Власий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Балдова Пелагея Власовна
Отец ребёнка: Филиппов Власий
Смерть
Неизвестно