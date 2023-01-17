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Филиппов Федор Кириллович

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.02.1913

Дата смерти

06.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913

Отец: Филиппов Кирилл Власович

Мать: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Филиппова Мария Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1935

Сын: Филиппов Александр Федорович

Мать ребёнка: Филиппова Мария Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1938

Сын: Филиппов Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Филиппова Мария Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Сын: Филиппов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Филиппова Мария Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1946

Сын: Филиппов Петр Федорович

Мать ребёнка: Филиппова Мария Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балдова Ирина Меркурьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балдова Ирина Меркурьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балдова Ирина Меркурьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Мария Ивановна

Смерть
06.06.1981
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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