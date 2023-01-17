Филиппов Федор Кириллович
Место рождения
Дата рождения15.02.1913
Дата смерти06.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Филиппова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1935
Сын: Филиппов Александр Федорович
Мать ребёнка: Филиппова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1938
Сын: Филиппов Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Филиппова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Филиппов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Филиппова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1946
Мать ребёнка: Филиппова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1949
Рождение ребёнка
03.12.1950
Рождение ребёнка
26.04.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Мария Ивановна
Смерть
06.06.1981