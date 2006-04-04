Филиппов Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения05.08.1935
Дата смерти04.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1935
Рождение ребёнка
20.03.1960
Сын: Филиппов Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.04.2006