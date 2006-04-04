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Филиппов Александр Федорович

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.08.1935

Дата смерти

04.04.2006

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1935

Отец: Филиппов Федор Кириллович

Мать: Филиппова Мария Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1960

Сын: Филиппов Сергей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.04.2006
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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