Филиппов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения20.03.1960
Дата смерти27.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1960
Отец: Филиппов Александр Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.04.2008