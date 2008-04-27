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Филиппов Сергей Александрович

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.03.1960

Дата смерти

27.04.2008

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1960

Отец: Филиппов Александр Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.04.2008
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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