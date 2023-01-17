Филиппова (Камаева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.04.1912
Дата смерти27.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912
Отец: Камаев Иван Тимофеевич
Мать: Камаева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович
Рождение ребёнка
05.08.1935
Сын: Филиппов Александр Федорович
Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович
Рождение ребёнка
09.07.1938
Сын: Филиппов Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Филиппов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович
Рождение ребёнка
15.07.1946
Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.1991