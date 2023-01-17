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Филиппова (Камаева) Мария Ивановна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.04.1912

Дата смерти

27.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912

Отец: Камаев Иван Тимофеевич

Мать: Камаева Анна Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1935

Сын: Филиппов Александр Федорович

Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1938

Сын: Филиппов Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Сын: Филиппов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1946

Сын: Филиппов Петр Федорович

Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Федор Кириллович

Смерть
27.12.1991
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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