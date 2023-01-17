Балдова (Петряева) Ирина Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1949
Рождение ребёнка
03.12.1950
Рождение ребёнка
26.04.1954
Смерть
Неизвестно