Балдова (Петряева) Ирина Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдова (Петряева) Ирина Меркурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Федор Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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