Филиппова (Матвеева) Евгения Филипповна
Место рождения
Дата рождения07.01.1886
Дата смерти02.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1886
Бракосочетание
20.01.1908
Рождение ребёнка
15.02.1913
Сын: Филиппов Федор Кириллович
Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович
Рождение ребёнка
06.06.1923
Сын: Филиппов Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович
Рождение ребёнка
09.06.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович
Рождение ребёнка
04.05.1925
Дочь: Пырова Наталья Кирилловна
Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович
Рождение ребёнка
03.11.1929
Сын: Филиппов Сергей Кириллович
Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович
Рождение ребёнка
06.09.1930
Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович
Рождение ребёнка
25.01.1932
Сын: Филиппов Виктор Кириллович
Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович
Смерть
02.05.1975