Филиппова (Матвеева) Евгения Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Матвеева) Евгения Филипповна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.01.1886

Дата смерти

02.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1886

Отец: Матвеев Филипп Ефимович

Мать: Матвеева Татьяна Герасимова

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Филиппов Кирилл Власович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1913

Сын: Филиппов Федор Кириллович

Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1923

Сын: Филиппов Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1925

Дочь: Пырова Наталья Кирилловна

Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1929

Сын: Филиппов Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1930

Сын: Филиппов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1932

Сын: Филиппов Виктор Кириллович

Отец ребёнка: Филиппов Кирилл Власович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.05.1975
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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