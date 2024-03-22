Филиппов Владимир Федорович
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смерти13.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
06.01.1967
Дочь: Сафина Марина Владимировна
Мать ребёнка: Филиппова Любовь Порфирьевна
Рождение ребёнка
25.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Любовь Порфирьевна
Рождение ребёнка
04.03.1978
Сын: Филиппов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Филиппова Любовь Порфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1981