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Филиппов Владимир Федорович

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1940

Дата смерти

13.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Филиппов Федор Кириллович

Мать: Филиппова Мария Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1967

Дочь: Сафина Марина Владимировна

Мать ребёнка: Филиппова Любовь Порфирьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1970

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Мать ребёнка: Филиппова Любовь Порфирьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1978

Сын: Филиппов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Филиппова Любовь Порфирьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Любовь Порфирьевна

Смерть
13.07.1981
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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