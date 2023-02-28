Филиппов Власий
Место рождения
Дата рождения02.02.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1856
Отец: не указан
Мать: Домника Ивановна
Бракосочетание
05.11.1875
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Хапаева Наталья Власовна
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Никитишна
Рождение ребёнка
09.06.1883
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Никитишна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мохирева Пелагея Власовна
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Никитишна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Балдова Пелагея Власовна
Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Никитишна
Смерть
Неизвестно