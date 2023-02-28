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Филиппов Власий

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.02.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1856

Отец: не указан

Мать: Домника Ивановна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.11.1875

Жена: Филиппова Евдокия Никитишна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Хапаева Наталья Власовна

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Никитишна

Рождение ребёнка
09.06.1883

Сын: Филиппов Кирилл Власович

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Никитишна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мохирева Пелагея Власовна

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Никитишна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Балдова Пелагея Власовна

Мать ребёнка: Филиппова Евдокия Никитишна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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