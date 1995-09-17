Филиппов Михаил Кириллович
Место рождения
Дата рождения06.06.1923
Дата смерти17.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1923
Рождение ребёнка
29.08.1948
Дочь: Федоренко Галина Михайловна
Мать ребёнка: Филиппова Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
30.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1995