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Филиппов Михаил Кириллович

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.06.1923

Дата смерти

17.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1923

Отец: Филиппов Кирилл Власович

Мать: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1948

Дочь: Федоренко Галина Михайловна

Мать ребёнка: Филиппова Надежда Григорьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Надежда Григорьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Надежда Григорьевна

Смерть
17.09.1995
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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