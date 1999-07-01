Филиппова Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1927
Дата смерти01.07.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1948
Дочь: Федоренко Галина Михайловна
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
30.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1999
Тольятти, Тольятти, Самарская область