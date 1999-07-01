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Филиппова Надежда Григорьевна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.11.1927

Дата смерти

01.07.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1948

Дочь: Федоренко Галина Михайловна

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Кириллович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Михаил Кириллович

Смерть
01.07.1999
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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