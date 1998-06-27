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Филиппов Сергей Кириллович

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.11.1929

Дата смерти

27.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1929

Отец: Филиппов Кирилл Власович

Мать: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1952

Сын: Филиппов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Филиппова Анна Сергеевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Анна Сергеевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Анна Сергеевна

Смерть
27.06.1998
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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