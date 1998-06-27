Филиппов Сергей Кириллович
Место рождения
Дата рождения03.11.1929
Дата смерти27.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1929
Рождение ребёнка
29.05.1952
Сын: Филиппов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Филиппова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
29.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Анна Сергеевна
Смерть
27.06.1998