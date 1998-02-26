Филиппов Виктор Кириллович
Место рождения
Дата рождения25.01.1932
Дата смерти26.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1932
Рождение ребёнка
15.08.1957
Сын: Филиппов Александр Викторович
Мать ребёнка: Филиппова Валентина Кирилловна
Рождение ребёнка
21.10.1958
Сын: Филиппов Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Филиппова Валентина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1998