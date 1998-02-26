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Филиппов Виктор Кириллович

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.01.1932

Дата смерти

26.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1932

Отец: Филиппов Кирилл Власович

Мать: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1957

Сын: Филиппов Александр Викторович

Мать ребёнка: Филиппова Валентина Кирилловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1958

Сын: Филиппов Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Филиппова Валентина Кирилловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Валентина Кирилловна

Смерть
26.02.1998
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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