Пырова (Филиппова) Наталья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырова (Филиппова) Наталья Кирилловна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.05.1925

Дата смерти

09.09.2004

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1949 г.р.
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1958 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1925

Отец: Филиппов Кирилл Власович

Мать: Филиппова Евгения Филипповна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1949

Сын: Пыров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пыров Николай Александрович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пыров Николай Александрович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пыров Николай Александрович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1958

Сын: Пыров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Пыров Николай Александрович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыров Николай Александрович

Смерть
09.09.2004
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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