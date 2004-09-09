Пырова (Филиппова) Наталья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения04.05.1925
Дата смерти09.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1925
Рождение ребёнка
07.01.1949
Сын: Пыров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пыров Николай Александрович
Рождение ребёнка
03.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пыров Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пыров Николай Александрович
Рождение ребёнка
12.06.1958
Отец ребёнка: Пыров Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2004