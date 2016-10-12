Пыров Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1949
Дата смерти12.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1949
Рождение ребёнка
12.06.1974
Сын: Пыров Валерий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.10.2016