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Пыров Александр Николаевич

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.01.1949

Дата смерти

12.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1949

Отец: Пыров Николай Александрович

Мать: Пырова Наталья Кирилловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1974

Сын: Пыров Валерий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.10.2016
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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