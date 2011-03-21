Пыров Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыров Валерий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1974

Дата смерти

21.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1974

Отец: Пыров Александр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.03.2011
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