Пыров Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1974
Дата смерти21.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1974
Отец: Пыров Александр Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.03.2011