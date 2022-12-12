Пыров Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыров Николай Александрович

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1927

Дата смерти

31.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1949

Сын: Пыров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пырова Наталья Кирилловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пырова Наталья Кирилловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пырова Наталья Кирилловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1958

Сын: Пыров Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Пырова Наталья Кирилловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пырова Наталья Кирилловна

Смерть
31.10.1988
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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