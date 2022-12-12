Пыров Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти31.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1949
Сын: Пыров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пырова Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
03.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пырова Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
14.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пырова Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
12.06.1958
Мать ребёнка: Пырова Наталья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1988