Пыров Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыров Сергей Николаевич

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.06.1958

Дата смерти

30.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1958

Отец: Пыров Николай Александрович

Мать: Пырова Наталья Кирилловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.11.2008
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