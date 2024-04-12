Калафат (Бартатарова) Агафия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Калафат Пантелеймон Григорьевич
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Дочь: Лику Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Сын: Калафат Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Сын: Калафат Харлампий Григорьевич
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Дочь: Делиева Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Сын: Калафат Трифон Григорьевич
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Сын: Калафат Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Дочь: Анна Григорьевна / ст. /
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Сын: Калафат Федор / Феодор / Григорьевич
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Дочь: Золото Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович
Дочь: Малпаях Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович