Калафат (Бартатарова) Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Бартатарова) Агафия Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1880

Муж: Калафат Григорий Федорович

Николаевская церковь,м/к-1880г.,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
26.06.1881

Сын: Калафат Пантелеймон Григорьевич

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Рождение ребёнка
19.02.1883

Дочь: Лику Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Калафат Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Калафат Харлампий Григорьевич

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Рождение ребёнка
19.09.1887

Дочь: Делиева Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Рождение ребёнка
02.02.1890

Сын: Калафат Трифон Григорьевич

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Рождение ребёнка
27.07.1892

Сын: Калафат Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1892г. /запись № 43 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 156 /
Рождение ребёнка
04.11.1894

Сын: Калафат Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1894г. /запись № 56 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 23 /
Рождение ребёнка
08.05.1897

Дочь: Анна Григорьевна / ст. /

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1897г. /запись № 29 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 9 /
Рождение ребёнка
08.10.1898

Сын: Калафат Федор / Феодор / Григорьевич

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1898г. /запись № 70 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 75 /
Рождение ребёнка
01.12.1899

Дочь: Золото Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1899г. /запись № 14 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 135 /
Рождение ребёнка
08.04.1902

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1902г. /запись № 28 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 73 /
Рождение ребёнка
17.02.1905

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 17 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 85 /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малпаях Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Калафат Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
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