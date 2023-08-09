(Калафат) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1905
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 17 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 85 /
Рождение ребёнка
24.04.1924
Отец ребёнка: Черкас Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
27.08.1933
Сын: Черкас Христофор Федорович
Отец ребёнка: Черкас Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
19.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черкас Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черкас Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкас Григорий Федорович
Отец ребёнка: Черкас Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно