(Калафат) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калафат) Анна Григорьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.02.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Муж

Дети

1924 г.р.
1933 г.р.
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Место
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Рождение
17.02.1905

Отец: Калафат Григорий Федорович

Мать: Калафат Агафия Васильевна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 17 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 85 /
Рождение ребёнка
24.04.1924

Сын: Черкас Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Черкас Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
27.08.1933

Сын: Черкас Христофор Федорович

Отец ребёнка: Черкас Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
19.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкас Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкас Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкас Григорий Федорович

Отец ребёнка: Черкас Федор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкас Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно