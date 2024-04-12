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Калафат Георгий Григорьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

04.11.1894

Дата смерти

04.12.1896

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1894

Отец: Калафат Григорий Федорович

Мать: Калафат Агафия Васильевна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1894г. /запись № 56 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 23 /
Смерть
04.12.1896
Причина смерти: В молодом возрасте - болезнь оспа | ГАДО , Ф - 426-1-10 / лист № 160 /, м/к 1896г. / зап.№ 35 / Николаевская церковь
Похороны
05.12.1896
ГАДО , Ф - 426-1-10 / лист № 160 /, м/к 1896г. / зап.№ 35 /. Николаевская церковь
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