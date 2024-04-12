Делиева (Калафат) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1887
Рождение ребёнка
1904
Сын: Делиев Пантелеймон Харлампиевич
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Константинович
Рождение ребёнка
19.11.1906
Сын: Делиев Николай Харлампиевич
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Константинович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Делиев Григорий Харлампиевич
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Константинович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мелания Харлампиевна
Отец ребёнка: Делиев Харлампий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно