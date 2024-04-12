Делиева (Калафат) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева (Калафат) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

19.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1887

Отец: Калафат Григорий Федорович

Мать: Калафат Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Делиев Пантелеймон Харлампиевич

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Константинович

Рождение ребёнка
19.11.1906

Сын: Делиев Николай Харлампиевич

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Константинович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Делиев Григорий Харлампиевич

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Константинович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мелания Харлампиевна

Отец ребёнка: Делиев Харлампий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делиев Харлампий Константинович

Смерть
Неизвестно
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