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Делиев Харлампий Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1875

Дата смерти

05.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Делиев Константин Георгиевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Делиев Пантелеймон Харлампиевич

Мать ребёнка: Делиева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.11.1906

Сын: Делиев Николай Харлампиевич

Мать ребёнка: Делиева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Делиев Григорий Харлампиевич

Мать ребёнка: Делиева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мелания Харлампиевна

Мать ребёнка: Делиева Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Делиева Евдокия Григорьевна

Смерть
05.12.1937
Приговор суда ВМН - расстрел,место смерти и захоронения не установлены
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