Делиев Харлампий Константинович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти05.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Делиев Константин Георгиевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1904
Сын: Делиев Пантелеймон Харлампиевич
Мать ребёнка: Делиева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
19.11.1906
Сын: Делиев Николай Харлампиевич
Мать ребёнка: Делиева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Делиев Григорий Харлампиевич
Мать ребёнка: Делиева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мелания Харлампиевна
Мать ребёнка: Делиева Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1937
Приговор суда ВМН - расстрел,место смерти и захоронения не установлены