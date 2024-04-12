Делиев Константин Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Василиса Константиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1875
Сын: Делиев Харлампий Константинович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Вера Константиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Шерварли Кириакия Константиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1896
Сын: Делиев Антон Константинович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1899
Сын: Делиев Георгий Константинович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно