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Делиев Константин Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Делиев Георгий /Юрий/ Саввич

Мать: Тохтамышева Василиса Левтерова

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Василиса Константиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1875

Сын: Делиев Харлампий Константинович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Вера Константиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Шерварли Кириакия Константиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1896

Сын: Делиев Антон Константинович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Делиев Георгий Константинович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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