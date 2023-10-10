Делиев Пантелеймон Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДелиев Пантелеймон Харлампиевич

Делиев Пантелеймон Харлампиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Делиев Харлампий Константинович

Мать: Делиева Евдокия Григорьевна

Военная служба
20.07.1944
в/ч-51107, ВПП № 34424 мл.сержант
Последнее место службы в/ч 51107 Военно-пересыльный пункт 172 азсп Прибыл в часть 23.07.1944 Воинская часть в/ч 51107 Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 8463 Номер описи ист. информа... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close