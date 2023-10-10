Делиев Пантелеймон Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Военная служба
20.07.1944
в/ч-51107, ВПП № 34424 мл.сержант
Последнее место службы в/ч 51107 Военно-пересыльный пункт 172 азсп Прибыл в часть 23.07.1944 Воинская часть в/ч 51107 Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 8463 Номер описи ист. информа... Показать все
Смерть
Неизвестно