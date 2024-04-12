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Калафат Федор / Феодор / Григорьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.10.1898

Дата смерти

08.10.1898

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

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СК
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Место
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Смерть
08.10.1898
Причина смерти: Младенческая слабость | Николаевская церковь м/к 1898г. / зап.№ 26 /, ГАДО , Ф - 426-1-6 / лист № 29 /.
Рождение
08.10.1898

Отец: Калафат Григорий Федорович

Мать: Калафат Агафия Васильевна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1898г. /запись № 70 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 75 /
Похороны
16.10.1898
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1898г./ зап.№ 22 /, ГАДО Ф-426-1-8 / стр.№ 100 /
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