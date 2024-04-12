Золото (Калафат) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Калафат) Варвара Григорьевна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.12.1899

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1899

Отец: Калафат Григорий Федорович

Мать: Калафат Агафия Васильевна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1899г. /запись № 14 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 135 /
Бракосочетание
14.10.1918

Муж: Золото Савва Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.08.1921

Дочь: Бровкина Евдокия Саввична

Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.01.1924

Дочь: Тимофеева Ольга Саввична

Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Бутырина Мария Саввична

Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич

Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
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