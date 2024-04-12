Золото (Калафат) Варвара Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1899
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1899
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1899г. /запись № 14 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 135 /
Бракосочетание
14.10.1918
Рождение ребёнка
17.08.1921
Дочь: Бровкина Евдокия Саввична
Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.01.1924
Дочь: Тимофеева Ольга Саввична
Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Бутырина Мария Саввична
Отец ребёнка: Золото Савва Дмитриевич
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно