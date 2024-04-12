Бутырина (Золото) Мария Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутырина (Золото) Мария Саввична

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Золото Савва Дмитриевич

Мать: Золото Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
02.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутырин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутырин Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутырин Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Владимировка
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