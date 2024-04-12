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Золото Савва Дмитриевич

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.12.1897

Дата смерти

15.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1897

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-26,зап.-79,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-27.
Крещение
04.12.1897
ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-27,м/к-1897г.лист-26,зап.-79 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Феодора Бархатара сын Стефан и жена его -Пелагея Ивановна
Бракосочетание
14.10.1918

Жена: Золото Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
17.08.1921

Дочь: Бровкина Евдокия Саввична

Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
15.01.1924

Дочь: Тимофеева Ольга Саввична

Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Бутырина Мария Саввична

Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна

Смерть
15.01.1938
Реабилитация осужденного
31.10.1964
Верховным Судом УССР ,постановление от 15.01.1938г. отменено и Золото С.Д. - реабилитирован
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