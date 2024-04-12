Золото Савва Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1897
Дата смерти15.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1897
Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-26,зап.-79,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-27.
Крещение
04.12.1897
ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-27,м/к-1897г.лист-26,зап.-79 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Феодора Бархатара сын Стефан и жена его -Пелагея Ивановна
Бракосочетание
14.10.1918
Рождение ребёнка
17.08.1921
Дочь: Бровкина Евдокия Саввична
Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
15.01.1924
Дочь: Тимофеева Ольга Саввична
Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Бутырина Мария Саввична
Мать ребёнка: Золото Варвара Григорьевна
Смерть
15.01.1938
Реабилитация осужденного
31.10.1964
Верховным Судом УССР ,постановление от 15.01.1938г. отменено и Золото С.Д. - реабилитирован