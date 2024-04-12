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Золото Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1893

Сын: Золото Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-212,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-211.
Рождение ребёнка
03.02.1895

Дочь: Чекарамит Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-61,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-7,кадр-62.
Рождение ребёнка
30.08.1896

Сын: Золото Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1896г.лист-129,зап.-52,ГАДО,Ф - 426-1-7,кадр-129.
Рождение ребёнка
03.12.1897

Сын: Золото Савва Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1897г.лист-26,зап.-79,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-27.
Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Золото Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-122,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-126.
Рождение ребёнка
25.09.1901

Сын: Золото-Ст. Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-27,зап.-71,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-28.
Рождение ребёнка
13.12.1903

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-180,зап.-100,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-180
Рождение ребёнка
27.06.1905

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-94,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-10,кадр-95.
Рождение ребёнка
27.06.1907

Сын: Золото Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-21,зап.-44,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-22.
Рождение ребёнка
07.08.1909

Сын: Золото Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-161,зап-63,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-162.
Рождение ребёнка
03.10.1911

Дочь: София Дмитриевна

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-104,зап.-74,ГАДО,Ф - 426-1-12,кадр-308.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Золото Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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