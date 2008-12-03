Бровкина (Золото) Евдокия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина (Золото) Евдокия Саввична

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.08.1921

Дата смерти

03.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1921

Отец: Золото Савва Дмитриевич

Мать: Золото Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
04.02.1949

Дочь: Лубянская Светлана Георгиевна

Отец ребёнка: Бровкин Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бровкин Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Георгий Иванович

Смерть
03.12.2008
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