Бровкина (Золото) Евдокия Саввична
Место рождения
Дата рождения17.08.1921
Дата смерти03.12.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1921
Рождение ребёнка
04.02.1949
Дочь: Лубянская Светлана Георгиевна
Отец ребёнка: Бровкин Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бровкин Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2008