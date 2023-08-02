Бровкин Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкин Георгий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1949

Дочь: Лубянская Светлана Георгиевна

Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бровкина Евдокия Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Евдокия Саввична

Смерть
1993
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