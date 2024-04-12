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Калафат Илья Григорьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

27.07.1892

Дата смерти

17.02.1895

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1892

Отец: Калафат Григорий Федорович

Мать: Калафат Агафия Васильевна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1892г. /запись № 43 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 156 /
Смерть
17.02.1895
Причина смерти: В молодом возрасте - болезнь диарея | Николаевская церковь м/к 1895г. / зап.№ 5 /, ГАДО , Ф - 426-1-7 / лист № 99 /.
Похороны
18.02.1895
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1895г./ зап.№ 5 /, ГАДО Ф-426-1-7 / стр.№ 99 /
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