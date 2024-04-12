Калафат Илья Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1892
Дата смерти17.02.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1892
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1892г. /запись № 43 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 156 /
Смерть
17.02.1895
Причина смерти: В молодом возрасте - болезнь диарея | Николаевская церковь м/к 1895г. / зап.№ 5 /, ГАДО , Ф - 426-1-7 / лист № 99 /.
Похороны
18.02.1895
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1895г./ зап.№ 5 /, ГАДО Ф-426-1-7 / стр.№ 99 /