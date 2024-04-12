Калафат Трифон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1890
Дата смерти28.11.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1890
Смерть
28.11.1891
Причина смерти: В младенческом возрасте болезнь - диарея | Николаевская церковь м/к 1891г. / зап.№ 37 /,Ф-426-1-6 / лист № 138 /
Похороны
29.11.1891
Николаевская церковь м/к 1891г. / зап.№ 37 /, ГАДО , Ф - 426-1-6 / лист № 138 /.