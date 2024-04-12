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Калафат Трифон Григорьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

02.02.1890

Дата смерти

28.11.1891

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1890

Отец: Калафат Григорий Федорович

Мать: Калафат Агафия Васильевна

Смерть
28.11.1891
Причина смерти: В младенческом возрасте болезнь - диарея | Николаевская церковь м/к 1891г. / зап.№ 37 /,Ф-426-1-6 / лист № 138 /
Похороны
29.11.1891
Николаевская церковь м/к 1891г. / зап.№ 37 /, ГАДО , Ф - 426-1-6 / лист № 138 /.
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