Рудик Максим Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.11.1840
Дата смерти15.10.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1840
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1861
Жена: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1867
Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1868
Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1870
Дочь: Винник София Максимовна
Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1872
Дочь: Рудик Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1875
Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1877
Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1880
Сын: Рудик Александр Максимович
Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1883
Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
15.10.1899
Черниговская губерния, Российская империя