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Рудик Максим Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.11.1840

Дата смерти

15.10.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1840

Отец: Рудик Григорий Андреевич

Мать: Рудик Ефросиния Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1861

Жена: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1867

Сын: Рудик Василий Максимович

Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1868

Сын: Рудик Илья Максимович

Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1870

Дочь: Винник София Максимовна

Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1872

Дочь: Рудик Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1875

Сын: Рудик Евгений Максимович

Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1877

Сын: Рудик Леонтий Максимович

Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1880

Сын: Рудик Александр Максимович

Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1883

Сын: Рудик Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
15.10.1899
Черниговская губерния, Российская империя
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