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Рудик Евгений Максимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1875

Отец: Рудик Максим Григорьевич

Мать: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Рудик Акилина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1904

Сын: Рудик Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Рудик Акилина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Рудик Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Рудик Акилина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.05.1908

Дочь: Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Рудик Акилина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1910

Дочь: Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Рудик Акилина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1912

Сын: Рудик Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Рудик Акилина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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