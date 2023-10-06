Рудик (Онищик) Акилина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик (Онищик) Акилина Семеновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.06.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1884

Отец: Онищик Семен Ефремович

Мать: Онищик Екатерина Верононовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Рудик Евгений Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1904

Сын: Рудик Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Рудик Евгений Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Рудик Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Рудик Евгений Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.05.1908

Дочь: Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Рудик Евгений Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1910

Дочь: Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Рудик Евгений Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1912

Сын: Рудик Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Рудик Евгений Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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