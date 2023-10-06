Рудик (Онищик) Акилина Семеновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.06.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1884
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1904
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1904
Отец ребёнка: Рудик Евгений Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: Рудик Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Рудик Евгений Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.05.1908
Дочь: Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Рудик Евгений Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1910
Дочь: Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Рудик Евгений Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1912
Сын: Рудик Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Рудик Евгений Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно