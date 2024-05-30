Онищик (Заика) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнищик (Заика) Екатерина Ивановна

Онищик (Заика) Екатерина Ивановна

Место рождения

Хотиновка, Чернігівська область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Заика Иван Маркович

Мать: Заика Устина Ананьевна

Хотиновка, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1879

Муж: Онищик Семен Ефимович

Хотиновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1879

Дочь: Онищик Стефанида Семеновна

Отец ребёнка: Онищик Семен Ефимович

Хотиновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.06.1884

Дочь: Рудик (Онищик) Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Онищик Семен Ефимович

Хотиновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.03.1890

Дочь: Онищик Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Онищик Семен Ефимович

Хотиновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.12.1892

Дочь: Онищик (Кривец) Марина Семеновна

Отец ребёнка: Онищик Семен Ефимович

Хотиновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1898

Сын: Онищик Федор Семенович

Отец ребёнка: Онищик Семен Ефимович

Хотиновка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Хотиновка, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.