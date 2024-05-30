Онищик (Заика) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Заика Иван Маркович
Мать: Заика Устина Ананьевна
Бракосочетание
24.01.1879
Рождение ребёнка
24.11.1879
Дочь: Онищик Стефанида Семеновна
Отец ребёнка: Онищик Семен Ефимович
Рождение ребёнка
17.06.1884
Дочь: Рудик (Онищик) Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Онищик Семен Ефимович
Рождение ребёнка
03.03.1890
Дочь: Онищик Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Онищик Семен Ефимович
Рождение ребёнка
14.12.1892
Дочь: Онищик (Кривец) Марина Семеновна
Отец ребёнка: Онищик Семен Ефимович
Рождение ребёнка
14.09.1898
Отец ребёнка: Онищик Семен Ефимович
Смерть
Неизвестно